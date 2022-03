Fede e tradizione: rappresentazione Via Crucis vivente a Montecorvino Rovella

Fede e tradizione si fondono nei Picentini: è tutto pronto per la sacra rappresentazione della Via Crucis vivente. Si comincia alle ore 18.30 del 2 aprile a Montecorvino Rovella e la regià è di Giovanni Di Muro.

Info utili

Lo scenario è l'oratorio della Pietà, in via Pace. La Via Crucis, che ha il patrocinio del Comune di Montecorvino Rovella, si svolgerà nell'oratorio della Confraternita San Filippo Neri.