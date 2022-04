Fede e tradizione, ritorna la Via Crucis: gli appuntamenti a Salerno

Nei riti pasquali rientrano anche le stazioni della Via Crucis con la processione, effettuata in parrocchia oppure itinerante, nei quartieri, per rappresentare e rivevere la Passione di Cristo ed i momenti di profonda fede e suggestione, che hanno preceduto la sua morte in croce. Dopo le restrizioni causa Covid, quest'anno è stato possibile organizzare appuntamenti. Ecco i principali, a Salerno e provincia.

Gli appuntamenti

Via Crucis itinerante a Mercatello, organnizzata venerdì 15 aprile, nelle strade del quartiere, dalla parrocchia di Santa Maria a Mare. La sacra rappresentazione della Passione di Cristo sarà animata con canti e preghiere dal parroco, don Gerardo Albano, e dai fedeli. Si comincia alle ore 20. Il rientro in chiesa è fissato alle ore 22. L'itinerario: partenza da Santa Maria a Mare "minore" (chiesa antica), via Fiume, via Tusciano, via Milazzo, via Monzambano, via Fiume, sottopasso metropolitana, via Ciro D'Amico, via Mauri, piazza Monsignor Grasso, via Picenza, rientro in Santa Maria a Mare "maggiore" (chiesa nuova). Nella parrocchia Gesù Risorto, Parco Arbostella, la via Crucis, programmata dalle ore 20.30 del 15 aprile giungerà al culmine di una giornata nella quale proseguirà anche l'esposizione al pubblico di una copia della Sacra Sindone. Si comincia alle ore 9 con l'adorazione silenziosa e le confessioni, dalle ore 9.30 alle 13. Alle ore 14.30, Maria sotto la croce, alle ore 15 Liturgia della Passione del Signore, dalle ore 20.30 Via Crucis "guidati dalla Sacra Sindone" per le strade dell'Arbostella. Organizza la Via Crucis itinerante anche la parrocchia di San Leonardo, restituita da alcuni mesi al culto dei fedeli. La Via Crucis si svilupperà in via Fondo Dattero. raduno di fronte Bar Anna. La giornata comincerà con la celebrazione della Passione del Signore, alle ore 15. La chiesa di Madonna di Fatima a Pastena, il Venerdì Santo, aprirà alle ore 7.30 per l'adorazione personale, poi alle ore 8.30 le Lodi, alle ore 9.30 Ufficio delle Letture, dalle ore 13 Ora media e chiusura della chiesa. Ore 19: Passione del Signore ed a seguire Via Crucis in Chiesa. A Matierno, la Via Crucis si svolgerà all'interno della chiesa Nostra Signora di Lourdes. Comincerà alle ore 18, sarà guidata dal parroco, don Marco Raimondo. E' stata organizzata e scritta dai volontari della Caritas parrocchiale. Nella parrocchia di Gesù Redentore, Venerdì Santo, ecco il programma: alle ore 19, all'interno della chiesa, commemorazione dellsa morte di nostro Signore Gesù Cristo. Nella chiesa di Sant'Eustachio, via Crucis della comunità alle ore 19.30. Doppio appuntamento nella chiesa del Volto Santo, a Pastena: alle ore 19, celebrazione della Passione del Signore e alle ore 21.30 Via Matris.

Fede e tradizione

Nella parrocchia di San Demetrio, guidata da don Rosario Petrone, la giornata del Venerdì Santo comincerà alle ore 8.30 con Ufficio e Lodi mattutine, alle 15 sarà l'ora della Misericordia, alle ore 19 Passio Domini ed a seguire la Via Crucis comunitaria. Via Crucis nel rione Fornelle, alle ore 20 del 15 aprile. E' organizzata dalla chiesa dell'Annunziata ed è preceduta, alle ore 18.30 in parrocchia dalla celebrazione della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo. "Passio Domini" all'interno della chiesa del Sacro Cuore, alle ore 19. Organizza la Via Crucis itinerante anche la parrocchia di Sant'Anna in San Lorenzo: alle ore 20.30, tappa nel rione Canalone. Dalle ore 13 alle 16, invece, apertura della chiesa e momento di preghiera, poi l'adorazione della croce dalle ore 19. Ricco il programma organizzato anche dal Santuario Maria Santissima del Carmine: dalle ore 7 alle 15 adorazione silenziosa; dalle ore 15, coroncinas della Divina Misericordia, dalle ore 16, Liturgia della Passione di Gesù e dalle ore 19.30 Via Crucis itinerante. Nella chiesa dei Salesiani, dalle ore 18.30 celebrazione della Passione ed a seguire Via Crucis.

Le foto che pubblichiamo sono state realizzate da Guglielmo Gambardella