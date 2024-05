Dalla Via Silente alla Cappella di S. Matteo: un viaggio nella storia e nelle tradizioni di Casal Velino

"Dalla Via Silente alla Cappella di S. Matteo": questo il titolo dell'appuntamento che si terrà venerdì 31 maggio. Organizzato dalla Pro Loco Marina di Casal Velino, in collaborazione con il Comune di Casal Velino, l'evento rientra nel Progetto "Cilento: un modo di vivere" - X edizione, finanziato nell’ambito del POC Campania 2014-2020- Periodo giugno 2023 – maggio 2024, per la promozione turistica, che si propone di riscoprire la storia e le tradizioni locali del territorio.

Il programma

Previsto un ricco programma, suddiviso in due momenti distinti, ma tra loro complementari, con attività educative e culturali al mattino e momenti di intrattenimento e socializzazione alla sera. A partire dalle ore 09.15, grazie alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Casal Velino le classi terze della scuola secondaria di primo grado, del plesso di Casal Velino Capoluogo, potranno scoprire il nuovo “Palazzo ReSilente”, a Velina di Castelnuovo Cilento. A seguire, alle ore 10:30, visita guidata al borgo di Acquavella fino a raggiungere la Cappella di S. Matteo a Casal Velino Marina, intorno le ore 12:00. La sera, invece, sarà dedicata al divertimento e alla condivisione, nella splendida cornice di Piazza Marconi a Casal Velino Marina, dove a partire dalle ore 20:00, sarà possibile degustare tanti buoni prodotti tipici a cura delle aziende del territorio. A conclusione, alle ore 21:00, lo spettacolo di musica popolare con il gruppo “VIENTETERRA”, a cura del Forum dei Giovani.

La soddisfazione

“Si tratta di un finanziamento che il Comune di Casal Velino ha ottenuto, lo scorso anno, unitamente ad altri cinque comuni. Quest’anno, abbiamo valutato di utilizzarlo attraverso il coinvolgimento di un’associazione locale, e si è ritenuto di farlo in sinergia con la Pro Loco che è stata coinvolta per organizzare questa giornata, che vede, tra l’altro, la partecipazione delle scolaresche del Comune di Casal Velino. - dice il Presidente della Pro Loco, Marco Penza - È un evento finalizzato alla riscoperta delle risorse culturali e storiche del nostro territorio di cui, peraltro, siamo molto forniti, a partire dalla Cappella di S. Matteo che rappresenta un simbolo, non solo per la cristianità ma anche per quella che è la storia del nostro territorio. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa iniziativa, in primis le scuole che hanno ritenuto di aderire, gli organizzatori e l’aiuto di Lillo De Marco. Dunque, è un intervento che noi vogliamo portare avanti in quanto riteniamo importante che i giovani si approccino alla realtà culturale del territorio”, dichiara il Sindaco Silvia Pisapia. "Questo evento rappresenta un'opportunità unica per riscoprire le nostre radici e valorizzare il patrimonio storico e culturale di Casal Velino. La partecipazione degli studenti ci permette di trasmettere alle nuove generazioni l'importanza della nostra eredità culturale. Alla sera, invece, vogliamo celebrare insieme alla comunità con musica e sapori tradizionali, creando momenti di condivisione e festa”, conclude.