Al via “ViaggioDANZA” in tour: due giorni con l'arte di Tersicore

Ancora pochi giorni per iscriversi all’evento ViaggioDANZA® in tour che si terrà il prossimo 30 aprile e il 1 maggio a Pagani, in provincia di Salerno. Un week end ricco di lezioni di ballo per gli under 14 e gli over 15, dal Classico al Moderno fino al contemporaneo. L’occasione per tutti i ballerini del sud Italia che vorranno partecipare di godere di maestri di fama nazionale come Cristina Amodio, Mia Molinari, Michele Oliva, Alexandre Stepkine, Rocco Greco e Daniele di Salvo. Dopo il contest on line, tenutosi a febbraio, che ha visto la partecipazione di oltre 380 ballerini provenienti da 49 scuole di tutt’Italia, si torna finalmente in presenza presso la scuola di danza “BAC” di Pagani perché le emozioni del palco non possono essere sostituite da un video.

La presentazione

“ViaggioDANZA in tour non è un semplice evento – ha spiegato la founder Luisa Villani – è un’occasione per vivere un week end all’insegna della danza, della socialità, della tecnica e della passione. Un momento che vuole avere anche una finalità sociale, donando una parte del ricavato all’ Associazione Italiana lotta al melanoma”. Un’iniziativa che ha deciso di concedere una possibilità anche a chi ama la danza ma non aveva la possibilità economica per partecipare. Moltissime le borse di studio al 100% e al 50% che sono state offerte per permettere ai ragazzi di studiare con grandi maestri e ricominciare a danzare dal vivo, dopo lo stop della pandemia. Solo la prima tappa di quello che vuole essere un viaggio itinerante in grado di spostarsi tra le scuole di danza che ne condividano i valori e le motivazioni. Per prenotare il posto in sala e scoprire le promozioni attive per le scuole di danza e gli allievi sarà sufficiente scrivere alla mail info@viaggiodanza.it oppure contattare il numero WhatsApp 3792375944.