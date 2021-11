Viaggio dell’uomo di oggi dall’inferno al purgatorio da Dante a Freud, presentazioni dei libri del prof. Mario Pigazzini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Filitalia International, chapter di Salerno in collaborazione con il Teatro Avamposto Numero Zero Di Napoli, il Progetto Biblioteca Digitale e la Società Dante Alighieri sezione di Salerno ha organizzato alcuni eventi di presentazione del libro “Freud va all’Inferno ” e “Freud sale al Purgatorio” di Mario Camillo Pigazzini, Do it human Editori 2021.



Il 30 novembre 2021 alle ore 10,00 il prof. Pigazzini incontrerà gli studenti presso la Biblioteca scolastica “Felice Tommasone” del Liceo Statale “Alfano I” di Salerno e nel pomeriggio dello stesso giorno alle ore 17,00 presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno, nell’ambito del Festival dantesco molti ragazzi e altri ospiti .



L’autore degli originali testi, il prof. Mario Pigazzini, è psicologo e psicanalista, già membro associato della Società Psicoanalitica Italiana e guest member della British Psychoanalitic Society. Ha collaborato con l’Azienda Ospedaliera di Lecco fino al 2006 come Dirigente del Servizio di Psicologia, occupandosi del training dei giovani psicologi; collabora con il Centro di Studi Complessità e Sistemi non Lineari dell’Università dell’Insubria per la costruzione di modelli matematici applicabili alla psicologia.



Il progetto è stato ideato da Sara Carbone, presidente del Chapter “ Filitalia” di Salerno, in collaborazione dei soci del chapter di Salerno e della casa madre di Philadelphia, della Società Dante Alighieri sezione di Salerno, del Teatro

“ Avanposto n. 0” di Napoli diretto dal dott. Egidio Carbone, dove il prof. Pigazzini svolgerà un incontro il 28 novembre.

Lo scopo di tale iniziativa è quello di proporre un momento di riflessione sui libri del prof. Pigazzini, che toccano un tema così interessante in occasione anche delle celebrazioni dantesche.

Si tratta di un viaggio dell’uomo di oggi, attraverso la psicoanalisi freudiana e la grande opera di Dante finalizzata alla scoperta dell’umanità e della speranza.

Durante la presentazione presso il liceo “Alfano I” di Salerno con l’introduzione di Sara Carbone e Ugo Concilio, si esibiranno gli studenti danzatori dell’indirizzo coreutico in “IN(VISIBILE)”,LIBERAMENTE ISPIRATO AL Purgatorio di Dante, coreografie di Annarita Pasculli.