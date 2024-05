"Vicino al verbo" sbarca a Salerno il 31 maggio al cinema San Demetrio

Il 31 maggio 2024 alle ore 17.00-19.30-22.00, presso il Cinema San Demetrio di Salerno, verrà proiettato l’ultimo e sorprendente film del pluripremiato regista e autore Luca Guardabascio, che conferma il suo impegno nel sociale grazie alla stretta collaborazione con la ETS Cinema Sociale99.

Alle 19.30 saranno presenti in sala il regista Luca Guardabascio, con i protagonisti Fabio Mazzari (già star di Vivere), Anna Rita Del Piano, l'attore salernitano Kevin Capece e i giovani Joshua Guardabascio e l’italo marocchino Ilyes Kamali.

"Vicino al Verbo" è un’opera verista in grado di far commuovere, riflettere e sorridere, adatto a tutte le età e che avrà un percorso importante nei matinée scolastici e una distribuzione internazionale grazie al partner Sbs Studios, il produttore Claudio Bucci, e la distributrice Patrizia Schiavo. Il film, prodotto da Lino Isoldi e Luca Guardabascio con l’organizzazione Cinema Socicale99 e la collaborazione di Leonardo Start Up, Leo Magazine News e altri partner di settore, ha già in programma un futuro in numerose sale italiane.

Questa la trama del film: durante l'ultimo giorno di sacerdozio, il carismatico Padre Ruggero (un bravissimo Fabio Mazzari) incontra uomini e donne della sua comunità per indirizzarli ad una vita migliore contro la cattiveria e l'abominio degli esseri umani. L’anziano sacerdote nasconde tanti segreti che si sveleranno durante la vicenda anche grazie all’aiuto della mite Rita (Anna Rita Del Piano) e del simpatico sagrestano Luciano (Kevin Capece).

Gli altri interpreti che rendono imperdibile la pellicola sono Claudio Madia, Francesco Baccini, Morlo War, Joshua Guardabascio, Ilyes Kamali e special guest del calibro di Don Most (Il Ralph Malph di Happy Days), Clayton Norcross (il primo Thorne di Beatiful) e Flavio Bucci (qui alla sua ultima apparizione e alla cui memoria il film è dedicato), Tony Palma, Isabella De Marco, Gino Ciaglia e tanti volti noti del territorio. "Vicino al Verbo" è un film naturalista, uno spaccato sulla società che affronta tematiche come: il razzismo, il lavoro nero, l'incomunicabilità, il rapporto genitori-figli, la povertà, la crisi dello spirito, le paure dell'essere umano. Con passo leggero ma deciso "Vicino al verbo" è un film che vuole lasciare un’impronta nella cinematografia realista del XXI secolo. Il lungometraggio, grazie ad organizzazioni internazionali come la Books for Peace di Antonio Imeneo, la Sons of Italy di Joe Smargisso, l’Aiae (Association of italian American Educators) rappresentata dal Cav. Josephine Maietta, Nicola Trombetta con l'associazione San Cono di New York e i teggianesi in America, l'Oberlin College, i filmmaker Michelangelo Di Lauro, George Nista, Pierette Domenca Simpson e il College L’Harmattan di David Kalala, farà tappa negli Stati Uniti, in Africa e in Sud America. Da sempre la progettualità di Cinema sociale99 spinge le proprie esperienze, fortemente radicate sul nostro territorio, su scala internazionale, rompendo gli schemi precostituiti e proponendosi come modello di Educazione all’Immagine in tutti i continenti. Grande attesa, quindi, per gli spettacoli del 31 maggio presso il Cinema San Demetrio di Salerno per scoprire il fascino e i grandi contenuti di Vicino al Verbo, un film che vi farà commuovere, riflettere, sorridere.