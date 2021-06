"Vicoli in arte" entra nel vivo: prosegue il cartellone degli appuntamenti di giugno

“Vicoli in Arte” è la grande rassegna di eventi che riempirà ogni angolo di Positano con arte, cultura, poesia, musica e danza, fino a novembre. Una vasta kermesse di artisti, musicisti, interpreti di importanza nazionale e internazionale che saranno i protagonisti dell’estate in Costiera Amalfitana. Dalla musica pop-rock, alle note emozionali di un pianoforte, dalle luci soffuse che delineano la sagoma di una ballerina, al suono caldo e naturale di un violoncello, il programma propone 100 serate di eventi, all'insegna della cultura, della ricerca artistica, del teatro e della buona musica. “Vicoli in Arte” è un progetto ideato da Giulia Talamo, che ne svolge anche la direzione artistica, con la regia teatrale degli eventi a cura di Ario Avecone.

Lo scenario

La rassegna, patrocinata dal Comune di Positano che ha reso possibile la fruizione degli eventi in forma gratuita, lancia un messaggio chiaro di ripartenza e sviluppo del territorio, partendo proprio dalla cultura e dall'arte per tutti, senza alcuna distinzione. Grazie all'organizzazione del direttore artistico Giulia Talamo, “Vicoli in Arte” toccherà sia le frazioni che il centro di Positano, creando sia per i turisti che per i cittadini un percorso emozionale impreziosito dagli allestimenti di luce e suoni curati dal regista Ario Avecone. Un progetto che mira ad essere non solo un punto di riferimento per l'offerta culturale di Positano, perla della Costiera Amalfitana, ma anche il simbolo di un nuovo modo di fare accoglienza e di essere attrattore e volano per un nuovo turismo culturale.

Il programma

Nella frazione di Montepertuso, prossimo appuntamento il 23 giugno: That’s Amore! - Spettacolo teatrale/musicale, una storia originale scritta da Lucio Leone con le più belle musiche della tradizione italiana. Un racconto frizzante in musica dove il casuale incontro tra uno studente americano e una ragazza della Costiera Amalfitana, sarà elemento scatenante di incomprensioni, situazioni surreali e divertentissime, il tutto sotto gli occhi vigili di due improbabili angeli custodi. Con Myriam Somma, Jacopo Siccardi, Antonio Speranza, Antonio Melissa e Nuccia Paolillo. Spiaggia Grande - La Rotonda. 24 giugno: I paesaggi interiori di Alice – Primo viaggio - un racconto di danza su otto appuntamenti con la grazia ed espressività di Alessandra Sorrentino accompagnata ogni sera da un musicista d'eccezione a sorpresa. Una nuova visione della storia di “Alice nel paese delle meraviglie”. Incontri magici tra luci e colori, dove ogni elemento saprà essere elemento protagonista di emozioni e atmosfere indimenticabili. Via del Saracino. 25 giugno: Tra terra e mare - Spettacolo teatrale/musicale itinerante. Partenza da Piazza dei Mulini. 26 giugno: Amalfi 839AD Musical Epico - Spettacolo teatrale/musicale storico, scritto e diretto da Ario Avecone, un vero cult del genere musical storico sulla nascita dell'Antica Repubblica Marinara, con più di 700 repliche all'attivo. Undici attori tra combattimenti medievali, musiche epiche e luci emozionali. La storia di un amore contrastato e avversato dal potere sanguinario dei Longobardi di Sicardo. Una versione riadattata per l'occasione che saprà emozionare il pubblico di tutte le età. Sagrato Chiesa Madre. 27 giugno: Lacrime d’ammore - Spettacolo teatrale/musicale con le più belle canzoni d'amore napoletane. Con Antonio Speranza e una band d'eccezione. Un viaggio “dantesco” alla ricerca di una vagheggiata Beatrice, tutto condito in stile partenopeo. Tanti personaggi, tanti canti della nostra cultura popolare, per un percorso fatto di risate e lacrime. Liparlati, Piazzetta La Bellina. 30 giugno: Sud Medina Duo - Concerto in quartetto, spaziando dal pop alla musica leggera. Passeggiata Nureev