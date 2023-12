"Babbo Natale viene dal cielo": l'iniziativa dei Vigili del Fuoco per i bambini nelle piazze di Salerno

Orario non disponibile

Dodicesima edizione di “Babbo Natale viene dal Cielo”. Il doppio appuntamento è previsto per il 23 dicembre. Alle 10 la sede del comando vigili del fuoco di Salerno arprirà alla cittadinanza per la consegna della letterina a Babbo Natale con percorso di pompieropoli per i più piccoli.

A seguire “Christmas Parade. A partire dalle 16.30 babbo natale arriverà con l’autoscala dei vigili del fuoco nelle piazze di Salerno. Queste le piazze interessate: piazza Monsignor Grass, piazza Caduti di Brescia, piazza Gloriosi, piazza Vittorio Veneto e piazza della Concordia.