A Roccapiemonte grande festa in programma per il 24 dicembre. Il giorno della Vigilia, come accade ormai da qualche anno, ci sarà l’opportunità di trascorrere momenti di spensieratezza e divertimento con "Natale in Piazza". L’amministrazione comunale ha affidato l’organizzazione al Forum dei Giovani che, insieme a ReMix di Mario Moscatiello, hanno invitato per l’occasione il gruppo musicale “Medina Band” e “Anty Dj”. Musica live e DJ set per accontentare tutte le fasce d’età. Appuntamento il 24 dicembre in Piazza Zanardelli.

La festa

“Sarà l’occasione per stare in compagnia e scambiarci gli auguri per queste feste, con la speranza che sia un Natale gioioso per tutti e che il nuovo anno, come auspichiamo sempre, possa essere migliore di quello che ci stiamo lasciando alle spalle. Un grazie a tutti quelli che stanno collaborando per la buona riuscita degli eventi. Per le Vigilie di Natale e Capodanno ci sarà tanta musica, divertimento, un movimento di persone che renderà certamente felici anche i titolari delle attività commerciali di Roccapiemonte. Vi aspetto per brindare insieme” ha dichiarato il sindaco Carmine Pagano.