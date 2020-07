Riapre la Villa Romana di Minori: ecco gli orari d'ingresso

Scrigno d'arte e meta per tanti turisti, riapre al pubblico la Villa Romana di Minori. Gli orari d'ingresso: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 19.00. La domenica invece dalle 8 alle 13.30.

I dettagli

All’interno della villa (nelle sole parti esterne) potranno entrare non più di venti visitatori contemporaneamente, che si ridurranno a cinque per la visita all’interno, prevedendo la rotazione in caso di gruppi più numerosi. Ingresso gratuito. Lo comunica la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, diretta da Francesca Casule.