Villa Cioffi a San Cipriano Picentino diventa la dimora di Babbo Natale: cibo, film, fantasia

"Et voilà! Ogni cosa è al suo posto. La magia prende forma e Babbo Natale sta arrivando. Le renne ai posti di partenza, gli elfi stanno sistemando gli ultimi pacchi". Con queste parole, in stile natalizio, gli organizzatori del Villaggio di Babbo Natale, a San Cipriano Picentino, hanno dato appuntamento a grandi e piccini, dal 10 al 12 dicembre, nella splendida location di Villa Cioffi.

Lo scenario

Per le famiglie è stato progettato un contesto da favola, incantato, dove tutto può accadere. Però è trasformato e sopratutto attualizzato. Non a caso, cambia il titolo e cambia il mood: non "C'era una volta Babbo Natale" ma "C'è Babbo Natale", perché l'uomo buono con la barba bianca, vestito di rosso, indaffarato, carico di doni è sempre nel cuore dei bambini e di chi non è più bambino. E' sempre presente, perché è la metafora del dono: ci sono sempre tempo, modo e spazio per regalare un sorriso, per avvicinarsi agli altri e renderli felici.

Le info utili

Sono stati già indicati gli orari: il venerdì dalle ore 16 alle 22.30, alla stregua del sabato. La domenica, invece, si comincia dalle ore 10 e chissà che Babbo Natale riesca a servire anche il pranzo. Il villaggio non sarà solo il trionfo del gusto e il raduno dei golosi ma proporrà anche film di Natale, spettacoli di magia, artisti di strada, laboratorio di cucina, scrittura e pittura.