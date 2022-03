Villaggio della salute a Salerno, il ricordo di Paki Memoli: "Dedicato ad Anna Borsa"

Otto ore di screening e prevenzione, dalle ore 9 alle 17 di sabato 5 marzo, nello spazio antistante la chiesa di Sant'Eustachio, a Salerno. Ecco le coordinate del Villaggio della Salute, promosso dal Comune di Salerno, assessorato alle Pari Opportunità presieduto dal vice sindaco Paki Memoli, in collaborazione con Humanitas.

Il progetto

Oggi l'iniziativa è stata presentata a Palazzo di Città e le prenotazioni sono già sold out: si sono iscritte, infatti, 402 persone ma l'obiettivo è replicare, diffondere ancora, estendere i confini della prevenzione oltre il perimetro del capoluogo. Sarà una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie che affliggono le donne. "Abbiamo voluto organizzare questa iniziativa grazie alla disponibilità di Humanitas e di tanti medici che ci offriranno il proprio know how per questo villaggio della salute - ha detto Paki Memoli - Voglio dedicare questa manifestazione ad Anna Borsa, vittima di femminicidio. Abbattiamo le distanze nella diagnosi e nella cura".

La solidarietà

"Non è rivolta solo alle donne salernitane ma anche a chi è detenuto nella casa circondariale di Fuorni, affinché le donne imparino a conoscere il proprio corpo, a recepire i segnali che il corpo invia e si sottopongano a corretto screening - ha proseguito il vice sindaco di Salerno - . Abbiamo tante patologie che colpiscono le donne, a partire dal tumore al seno, alla tiroide, l'osteoporosi e anche le paradontiti. Infatti in questo villaggio abbiamo avuto la disponibilità anche degli odontoiatri. Sapete, infatti, che con la pandemia le donne e le famiglie in genere hanno difficoltà economica. Noi abbiamo voluto dare attenzione anche all'igiene del cavo orale. Auspichiamo che anche in ambito internazionale venga messo in risalto il tema della salute. Ci auguriamo dunque di avere una salute europea con programmi di prevenzione e screening per ridurre l'incidenza di tante malattie".

I partner



"Non potevamo venir meno alla solidarietà e al tentativo di rinnovamento. Il dialogo con il Comune di Salerno resta talvolta faticoso ma la presenza di Paki Memoli lo agevola - dice Roberto Schiavone, presidente associazione Humanitas - Ci saranno 10 ambulatori diversi, ciascuno per ogni patologia: cardiologia, dermatologia, diabete, screening mammografici. Daremo anche un libricino per la prevenzione e per la disostruzione delle vie aeree in caso di problemi con figli e adulti. Daremo un cuoricino come simbolo della giornata e la mimosa. Saremo presenti tutta la giornata. Ci sono 402 prenotazioni, al momento al completo. Speriamo di poter replicare con un'altra giornata. L'obiettivo è replicare in provincia, tutte le domeniche, in una piazza di un comune della provincia di Salerno, grazie alla disponibilità di Paki Memoli che non è solo vicesindaco ma anche responsabile diabetologia in provincia di Salerno". "Quale migliore occasione per celebrare la festa delle donne attraverso questa iniziativa dedicata alla salute e alla prevenzione - dice Rita Romano, direttrice della casa circondariale di Fuorni -. Purtroppo ci sono sacche di povertà che cerchiamo di combattere in tutti i modi. Si tratta di un atto di inclusione vera e concreta. All'interno della casa circondariale, a differenza della prima ondata della pandemia, c'è qualche caso di Covid in più. Al momento sono otto le persone contagiate all'interno della casa circondariale. Sono tutte sotto controllo e asintomatiche, perché abbiamo stabilito percorsi".