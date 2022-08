Villammare Film Festival: il programma della XXI edizione

Un poker di dive e un tris di assi la mano che il Villammare Festival Film&Friends si appresta a giocare per la sua ventunesima edizione in programma dal 23 al 27 agosto in piazza Portosalvo. Cinque serate emozionanti con grandi protagonisti del mondo del cinema, spettacoli, intrattenimento e proiezioni di qualità. Si inizia martedì 23 agosto. A calcare il palco del Villammare Festival in quella serata sarà Corinne Cléry, protagonista del cinema all’italiana, spassosa interprete di commedie al cinema e in teatro e amato personaggio televisivo . Il 24 agosto sarà la volta di un’altra diva del cinema: Mariagrazia Cucinotta, attrice indimenticabile né Il Postino, volto internazionale, produttrice cinematografica di successo porterà la sua grazia e la sua esperienza al pubblico di Villammare due pellicole da lei interpretate in concorso Il vecchio e la Bambina di Sebastiano Rizzo e Gli Anni Belli del regista Lorenzo d’Amico de Carvalho. Spazio al cinema giovane e agli interpreti emergenti il 25 agosto, quando a presentare il film in concorso L’amore non si sa di Marcello Di Notoci sarà il suo coprotagonista Giò Sada, artista completo, noto ai più come cantautore vincitore dell’edizione 2015 di X Factor ma protagonista di diverse pellicole e interprete della versione italiana delle canzoni del film d’animazione Rock Dog.

Venerdì 26 agosto come al solito spettacolo musicale emozionante dedicato alle grandi colonne sonore. Ad interpretarle Nello Salza consacrato “Tromba del Cinema Italiano” dalla critica visto che nella sua carriera ha inciso oltre 400 colonne sonore e ha ricoperto il ruolo di protagonista nelle partiture di film quali “La Vita è bella” “La Voce della Luna”, “C’era una volta in America”, “La leggenda del Pianista sull’Oceano”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Il Postino”. Accompagnato da 3 musicisti regalerà un altro spettacolo di grande classe al competente pubblico del Villammare Festival. Infine gran finale sabato 27 agosto con Raffaella Di Caprio, volto in ascesa tra cinema e tv , esplosa come protagonista della fiction “Furore2” e “I Bastardi di Pizzo Falcone” presenterà un corto firmato da Roberto Rocco dove interpreterà le grandi icone femminili del cinema Italiano la serrata prosegue con il duo Ornella Muti e Pino Quartullo, straordinari attori in questi mesi in tour con lo spettacolo teatrale Mia moglie Penelope. Beniamini del pubblico, interpreti di lunga carriera regaleranno un momento di spettacolo che chiuderà in bellezza questa ventunesima edizione che mantiene anche il momento dedicato all’arte con le sculture nei giardini del lungomare e recupera i tanto apprezzati dopo cinema gastronomici. Il coordinatore artistico anche per quest’anno è firmata da Andrea Axel Nobile, patron del festival è Alessandro Cocorullo e le serate saranno condotte da Daria Scarpitta. Il cinema vi attende dal 23 al 27 agosto in Piazza Portosalvo a Villammare.