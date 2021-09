“10 Years” e “Beatrice": il salernitano Vincenzo De Sio è presente al Festival di Venezia

Ancora una grande soddisfazione per Salerno. Il produttore Vincenzo De Sio arriva al Festival di Venezia con 2 opere, entrambe proiettate nella splendida cornice dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia nel padiglione della Regione Veneto.

I dettagli

Sbarcano a Venezia il pluripremiato cortometraggio animato “BEATRICE” dedicato alla Grande attrice salernitana Beatrice Vitoldi e il corto “10 Years” un omaggio purissimo al Cinema che sarà inoltre la sigla di apertura del Festival Internazionale “Metricamente Corto” di Borgoricco (Padova) giunto quest’anno alla decima edizione. “Una gioia immensa aver portato BEATRICE al Festival di Venezia, un corto che mi sta regalando grandi soddisfazioni. ‘10 Years’ è un corto metà animato e metà live action ed è stata una sfida ancora piú motivante e un omaggio al cinema - dice De Sio - Grazie a Maurizio Mason, direttore di Metricamente Corto per questo grande onore e grazie alla città di Borgoricco. Straordinario tutto il team creativo, le artiste inglesi Nicola e Caroline Dunlop per la parte animata, il compositore Pietro Piscosquito per la musica originale". “The Maestro” lancia ancora i talentosi registi salernitani Federico Ferraro e Simone Concilio della Red Apple Produzioni che hanno curato la parte live action di “10 Years” che ha segnato anche l’esordio della giovane e magnetica attrice salernitana Maila Mele. Salerno ed i suoi giovani ancora protagonisti nel mondo.