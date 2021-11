“Napoletano? E famme ‘na pizza”: Salemme ritorna al teatro Verdi di Salerno

Atteso ritorno di Vincenzo Salemme al teatro municipale “Giuseppe Verdi” con “Napoletano? E famme ‘na pizza”, spettacolo ispirato al libro pubblicato a marzo scorso con lo stesso titolo, che fa riferimento ad una battuta della sua nota commedia “E fuori nevica”. Da giovedì 2 dicembre a sabato 4 dicembre, alle ore 21 e domenica 5 dicembre alle ore 18.30, andrà in scena la commedia del noto attore partenopeo.

Una carriera costellata di soddisfacenti risultati, tra teatro, cinema e televisione, fin dagli esordi sul palcoscenico nel 1978 in Compagnia con Eduardo De Filippo. Ultimo successo: “Con tutto il cuore”, 150mila spettatori fino all’interruzione della tournée a causa della sopraggiunta pandemia da Covid-19. “Napoletano? ‘E famme ‘na pizza – ha dichiarato Salemme – mi è sembrato il modo migliore per riassaporare l’atmosfera delle sale teatrali, perché all’interno della rappresentazione ci sono alcuni dei pezzi più divertenti delle mie ultime commedie. È un omaggio a tutti quegli spettatori che mi hanno seguito nei decenni e che, spero, vogliano seguitare a farlo. È un modo per tornare a ridere ed emozionarsi tutti insieme con lo stesso sentimento di speranza nel futuro. Un futuro che, nel caso di questo mio spettacolo, non dimentica le belle tradizioni del passato ma, anzi, ne fa un volano per immaginare un viaggio in avanti, un cammino libero e allegro verso il domani”.

Note di regia di Vincenzo Salemme