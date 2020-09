Vendemmia e degustazioni: Krikka Raggae arriva a Castel San Lorenzo

Krikka Reggae arriva a Castel San Lorenzo: per quattro giorni, in programma DJ set, cucina a chilometro zero, escursioni al fiume Calore e alle grotte di Castelcivita, vendemmia. Non solo degustazioni e visite in cantina. A settembre, si vive la campagna in modo attivo, con forbicioni e ceste in mano.

Il programma

Una 4 giorni durante la quale sarà possibile vivere in prima persona l’esperienza della raccolta dell’uva e trascorrere un weekend fra musica, cucina, escursioni e danza. Nella Valle del Calore, tra Castelcivita e Castel San Lorenzo, l’associazione Radici&Cultura ha infatti organizzato un evento di riscoperta delle tradizioni attraverso l'enogastronomia. Giovedì 17 settembre: aperiportello, incontro della cucina a km 0 con DJ set di Lampadread alla trattoria Portello, Castelcivita. Venerdì 18 settembre: escursione al fiume Calore e grotte di Castelcivita. Sabato 19 settembre: workshop di danza (afrobeat e heels) con cena jamaicana e DJ set afrobeat vibes, a Castelcivita. Domenica 20 settembre: vendemmia e macina del vino con pranzo del contadino e Krikka Reggae in concerto, presso la cantina Chiara Morra a Castel San Lorenzo. Possibilità di campeggio, accesso libero anche agli amici a quattro zampe, workshop di danza aperto a tutti. Per poter partecipare agli eventi è indispensabile la prenotazione al numero 3284292316.