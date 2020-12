La cantina del Profagri: è tutto pronto per la presentazione on line

Giovedì 17 dicembre alle ore 16, in modalità on line, si terrà nell’area virtuale del Profagri di Salerno un convegno di presentazione della cantina della scuola nell’ambito del progetto Enolab. La cantina è il luogo magico in cui avviene il “prodigio” della vinificazione ossia la trasformazione delle uve in vino. Sarà lo Lorenzo Mascolo, guidato dall’enologo Ernesto Buono, a presentare la cantina inaugurata a settembre 2020, che ha consentito all’agrario di completare la filiera del vino, dalla coltivazione della vite a Capaccio Paestum, alla vendemmia, alla produzione, alla commercializzazione nei punti vendita al dettaglio Profagrishop e on line.

La giornata



Il Dirigente scolastico Alessandro Turchi aprirà i lavori dell’incontro, al quale parteciperanno il Direttore del Corso Wine Business Università di Salerno, Giuseppe Festa, esperto di Wine marketing e Wine tourism, il Provveditore di Salerno, Monica Matano, e dell’Assessore della regione Campania alla scuola, Lucia Fortini esperta di politiche sociali e giovanili. La video conferenza sarà anche l’occasione per svelare il nome della nuova etichetta del primo spumante metodo classico, targato Profagri frutto di un concorso di idee a cui hanno partecipato gli oltre mille studenti della scuola. All’evento, che si terrà in video conferenza mediante la piattaforma Google Meet, parteciperanno oltre che ai

docenti, dirigente scolastici delle scuole medie del bacino di utenza, rappresentanti del mondo delle aziende vitivinicole e associazioni di

categorie, giornalisti anche gli studenti delle quinte del Profagri nell’ambito dei percorsi PCTO.