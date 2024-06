"Visionnaire24 Festival": al Frac di Baronissi la rassegna dedicata ai documentari

Si svolgerà dal 3 luglio al 14 settembre la quarta edizione di visionnaire24 festival. La rassegna si inserisce nel percorso culturale e innovativo intrapreso dal Museo FRaC-Baronissi diretto da Massimo Bignardi in sinergia con l’Associazione Tutti Suonati, con la direzione artistica dell’attore Andrea Avagliano; quest’anno la manifestazione si avvale della collaborazione di Canoneinverso officina di idee e ha il patrocinio morale dell’Associazione Roberto Rossellini.

La quarta edizione avrà come tema la Perdizione, raccontata attraverso proiezioni e dibattiti: dalla musica, allo spettacolo, dal giornalismo all’arte contemporanea, fino ad arrivare al teatro.

Il programma

Il ciclo dei documentari inizia il 23 agosto con Roma, Santa e Dannata, prodotto da Paolo Sorrentino e vincitore del Premio Speciale Nastri d’Argento 2024 sezione Cinema del Reale, con il regista Daniele Ciprì e Marco Giusti che raccontano la grande bellezza delle notti romane in un dialogo con Cristiano Trovaglioli, montatore del film premio Oscar La grande Bellezza, in una serata che proverà così a tracciare una linea tra le due opere cinematografiche a dieci anni di distanza. Modera l’incontro il produttore di ZivagoFilm Rino Sciarretta. Mentre il 14 settembre il ciclo termina con Lucio Amelio, di Nicolangelo Gelormini, vincitore del Premio Speciale Cultura Nastri d’Argento 2024, restituisce luce al genio partenopeo, anfitrione e precursore di nuove tendenze che trasformò Napoli in un luogo d’incontro di artisti internazionali. Nella serata l'attore Tomas Arana riceverà il premio visionnaire24 cinema.

Il 3 luglio un evento d’eccezione omaggerà Gianni Minà e Roberto Rossellini. Verrà presentato, in anteprima, un estratto del documentario ancora in lavorazione Il Metodo Rossellini, dedicato all’ultima stagione del regista Roberto Rossellini, con ospite Alessandro Rossellini; inoltre sarà presente Loredana Macchietti, regista e presidente della fondazione Gianni Minà ETS, con estratti dal suo documentario Gianni Minà. Vita di un giornalista. La serata sarà moderata da Gino Aveta, autore radiofonico e televisivo Rai. Il focus sui cantautori prosegue quest’anno con Andrea Tartaglia, frontman di Tartaglia Aneuro in un racconto – concerto assieme a Gino Aveta (7 agosto). La lezione in musica di questa edizione prevede un concerto il 2 agosto di Lorenzo Hengeller, con la partecipazione di Simona Boo, sulle canzoni dello spettacolo e del cinema italiano legate al tema della perdizione. Evento speciale il 12 luglio con l’omaggio a uno dei più grandi personaggi dello spettacolo e del cinema italiano, Walter Chiari, a 100 anni dalla nascita, con il figlio Simone Annicchiarico. L’appuntamento teatrale è il 30 agosto con la Recita dell’attore Vecchiatto nel teatro di Rio Saliceto, di Gianni Celati, con gli attori premi Ubu Claudio Morganti e Elena Bucci.