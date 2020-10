Les Annales: tutto pronto per il tour di Salerno medievale

Les AnnAles ritornano con un nuovo ed avvincente gioco-tour nel centro storico della Salerno Medievale. Accompagnati da personaggi speciali, provenienti dal passato, gli escursionisti potranno visitare i caratteristici vicoletti ed i monumenti principali.

I dettagli

Ingresso in Cattedrale, visita alla Cripta. L'appuntamento è per sabato 10 ottobre con due turni di visita: alle 10:00 e alle 16:30. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Per info: 3275510015 e 3207036427. Il costo del contributo guida è 11 euro per per adulti e bambini. A conferma della prenotazione, sarà richiesto anticipatamente il versamento del contributo guida. Il punto di ritrovo è la Villa Comunale (ingresso principale) almeno 15 minuti prima dell'inizio del tour.