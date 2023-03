Domenica ritornano le visite guidate al Castello di Nocera Inferiore

Domenica 26 Marzo ritornano le visite guidate gratuite al Castello del Parco-Palazzo Fienga di Nocera Inferiore, curate dall’associazione Ridiamo vita al Castello. L’appuntamento primaverile prevede tre turni al mattino: 10. 11.00 e 12, mentre al pomeriggio tre: 15.30, 16.30 e 17.30.

La visita

I volontari dell’associazione accoglieranno i visitatori nel maniero nocerino e ne racconteranno la storia millenaria, trasportando i turisti in un viaggio tra storia e leggenda in compagnia di imperatori, papi, regine e condottieri che hanno lasciato il segno. Domenica 26, inoltre, sarà possibile anche vedere gli affreschi dell’undicesimo secolo al di sotto della Torre Mastio in una veste nuova. Rinati, grazie al progetto “Salviamo gli affreschi” l’intervento conservativo per recuperare l’unica testimonianza pittorica presente al Castello eseguito dalle restauratrici della “Yococu Aps” e promosso dall’associazione congiuntamente al Comune della Città di Nocera Inferiore e la Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino.