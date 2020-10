Visite guidate e Pulcinella: un narratore d'eccezione al Parco archeologico di Paestum

Proseguono al Parco Archeologico di Paestum le aperture straordinarie serali previste dal Piano di Valorizzazione del MiBACT: visita ai siti archeologici oltre il normale orario di apertura. Le visite guidate animate in programma per famiglie e bambini hanno lo scopo di coinvolgere emotivamente il pubblico in maniera insolita e accattivante. Tutto pronto per l'evento del 31 ottobre.

L'obiettivo



La scelta risiede nella volontà di offrire una nuova opportunità alle famiglie con bambini e ragazzi in età scolare che, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno dovuto affrontare molte rinunce, compresa la scuola e le gite scolastiche. Così, con le aperture serali al museo di Paestum e all’area archeologica di Velia si vuole offrire un’esperienza diversa che permetterà ai visitatori di avvicinarsi in modo diretto al mondo antico con la sua cultura, le sue tradizioni, la sua musica, la sua poesia, i suoi dei, i suoi miti e i suoi eroi. Massima attenzione verrà riservata alla sicurezza e al rispetto delle norme anti Covid-19. La storia e l’archeologia di Paestum verranno raccontate dalla maschera più famosa del mondo, con l’iniziativa “Pulcinella racconta Paestum”: con un linguaggio tipico della Commedia dell’arte, il burattino napoletano accompagnerà nelle sale del museo i visitatori, costruendo insieme a loro delle vere e proprie scene teatrali, rendendoli protagonisti di straordinarie storie del mito. Le visite animate “Pulcinella racconta Paestum” si terranno alle ore 19:00, 20:00 e 21. La partecipazione è limitata a gruppi di 20 persone.

