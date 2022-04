"Open spring": aperitivo di primavera nel vivaio, sorprese per i bambini

Benvenuta primavera, fiori e colori fanno rima con risveglio. Nel prossimo weekend sarà possibile godere non solo dei colori e dei profumi della Mostra della Minerva, a Salerno, ma anche gustare colazione ed aperitivo open spring a Montecorvino Pugliano. L'iniziativa è del vivaio Il Girasole, in via Vesuvio, dall'8 al 10 aprile, dalle ore 8,30 alle 19,30.

Info utili

"Per festeggiare insieme l’arrivo della primavera - spiegano gli organizzatori - il vivaio ha pensato di aprire le porte al pubblico per un doppio evento, colazione ed aperitivo ad ingresso gratuito. Sarà possibile trovare ampia scelta di piante da interno, piante da interni, assortimento vario vaseria, terricci e prodotti per la concimazione.Inoltre, sarà possibile trovare assortimenti per piante da orto e agrumi.Per l’occasione sarà allestito un laboratorio creativo per i più piccoli, un ampio buffet per la colazione, l’aperitivo e l’happy hour.