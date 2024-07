Vivi Baronissi: un’estate di cultura e divertimento per tutti

Baronissi si prepara a vivere un'estate ricca di eventi con la rassegna "Vivi Baronissi Estate", in programma dal 17 luglio al 29 agosto. Questo cartellone variegato rappresenta un autentico biglietto da visita per la città, offrendo una vasta gamma di esperienze e linguaggi diversi.

Cinema sotto le Stelle

La rassegna si aprirà il 17 luglio con il "Cinema sotto le Stelle" presso l'Anfiteatro di Sava con la proiezione di "Scordato" di Rocco Papaleo. Seguiranno altre serate cinematografiche itineranti attraverso varie località di Baronissi:

18 luglio: "Sonic Il Film" (Cariti)

22 luglio: "Il piccolo Yeti" (Capo Saragnano)

26 luglio: "Aladdin" (Orignano)

1° agosto: "Wonder Park" (Caprecano)

5 agosto: "Corro da Te" (Acquamela)

21 agosto: "Sing 2 Sempre più Forte" (Fusara)

23 agosto: "Belli Ciao" (Antessano)

26 agosto: "Dumbo" (Aiello)

29 agosto: "Frozen 2" (Saragnano)

Festival e Concerti

19-21 luglio: Overline Jam, festival di street art ispirato al tema "Unite for Peace"

23-24 luglio: Baronissi Blues Festival con Mr Shawn Jones e Band of Friends

4 agosto: Festa di San Domenico ad Acquamela

6-11 agosto: Festa della Birra in via Don Minzoni

Teatro

25 luglio: "Non ti pago" di Eduardo De Filippo, portato in scena dalla Bottega dei Teatranti

31 luglio: "Porno Subito" dalla Compagnia I Gabbiani

22 agosto: "Nun la voglio mmareta!" dalla Compagnia all'Antica Italiana

Danza e Musica Popolare

30 luglio: Il musical "La Sirenetta" del Balletto Arte Nike'

2 agosto: "'Na storia antica" della Cantina delle Arti

3 agosto: Concerto di musica popolare del gruppo Progetto Sud

La Sindaca di Baronissi, Anna Petta, esprime orgoglio per il cartellone di eventi: "Abbiamo creato un’offerta culturale attrattiva per i nostri cittadini, dai bimbi ai giovani alle famiglie, nonostante le esigue risorse finanziarie a disposizione. Abbiamo tantissime idee per il futuro, per rendere Baronissi ancora più attrattiva, centro culturale della Valle dell’Irno." L'Assessore alla Cultura, Giuseppe Giordano, sottolinea: "Abbiamo fatto una scelta politica: mettere al centro le proposte degli operatori culturali della città. Questo cartellone è il frutto di un lavoro collegiale e collettivo."