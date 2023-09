"ViviamoCilento": al festival di Pollica arrivano Ghemon, Piero Pelù e Vinicio Capossela

Dal 15 al 17 settembre, il cuore del Cilento si anima con la rinascita degli appuntamenti di "ViviamoCilento", il festival del Comune di Pollica dedicato alla bellezza del territorio cilentano e alla capacità dei suoi abitanti di vivere in armonia con i tempi della natura. L'iniziativa - concertata nell’ambito del Bando Borghi, Linea B del programma promosso dal Ministero della Cultura per la valorizzazione dei più bei borghi d’Italia - è divenuta un autentico marchio distintivo del territorio, incarnando perfettamente l'anima di questa regione geografica salernitana. Attraverso percorsi suggestivi, degustazioni sensoriali di prodotti tipici, concerti e performance artistiche coinvolgenti, il festival offre un'ampia gamma di esperienze che promuovono la qualità della vita e il turismo sostenibile.

Il programma

Un calendario ricco di eventi che, spaziando da esperienze culinarie ad attività ludiche per i più piccoli, offriranno l’esperienza di una tre giorni a misura di famiglia. Acciaroli, Pollica e Cannicchio diventano così palcoscenico per gli aperitivi slow-note e le degustazioni di eccellenze enogastronomiche del territorio curati dagli operatori turistici locali, ed anche spazio di gioco con le attività pensate per stimolare l’immaginazione e la creatività dei più piccoli. Ma non solo. La conoscenza dell’essenza più vera del Cilento viene offerta anche attraverso l’esperienza della sua natura più selvaggia, con escursioni nei sentieri più caratteristici del territorio. Un viaggio che non può che coinvolgere anche la musica e i suoi principali protagonisti. Coordinati dalla direzione artistica di Massimo Cotto, diversi sono gli artisti che si alterneranno nei luoghi più caratteristici del piccolo borgo di Acciaroli, nel comune di Pollica.

I concerti

Ad aprire il festival, sarà il 15 settembre, il trio d’archi Trio Giuvilia, che saranno l’esclusiva colonna sonora per i visitatori del festival dello straordinario tramonto di Acciaroli. Subito dopo, nella piazzetta delle poste, sarà la band cilena Matu Y la Tribu ad accompagnare l’aperitivo slow note, chiuderà la prima serata Ghemon con il suo spettacolo “Una cosetta così”. Sabato 16 settembre sarà la volta dell’energia e del carisma dell’icona del rock italiano Piero Pelù che si racconterà sulla spiaggetta del porto, esibendosi nei suoi più indimenticabili successi. Nella stessa sera, anche il cantautore romano Alessandro Mannarino si racconterà sull’isolotto di Acciaroli attraverso il ritmo delle sue parole in musica. Il 17 settembre sarà la volta di Vinicio Capossela, l’eclettico artista dalle storie e dalle atmosfere inconfondibili, con una narrazione in musica della sua carriera.

Sarà Gabriele Esposito, la stessa sera, a chiudere le attività musicali di "ViviamoCilento", in un concerto nella piazzetta delle Poste dalle sonorità trascinanti.