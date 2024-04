Cresce l'attesa, a Capaccio Paestum per il Kite Fest, alias il volo degli aquiloni in programma sul lungomare zona Laura dalle 10 del 18 maggio alle 19 del 19 maggio. Aquiloni in 3D e statici, un’area info e gadget e un’area per il volo libero attendono piccini e appassionati, per trascorrere un week-end con il naso all'insù.