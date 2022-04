Pasqua e Pasquetta "in volo": ritorna la zipline a Trentinara

Natura, il brivido del volo, la foto ricordo, la possibilità di degustare anche buon cibo nei locali del territorio: a Trentinara è tempo di zip line. Dopo il pienone fatto registrare lo scorso weekend, alla riapertura, il comune del Cilento è pronto ad accogliere altri curiosi nel weekend di Pasqua e Pasquetta.

Le info utili



Dal 16/04 al 10/07 e dal 17/09 al 30/10, si vola il sabato, la domenica ed i festivi dalle ore 10 alle ore 19 (ed alle 18 per il mese di ottobre) con pausa dalle 14 alle 16. E' necessario presentarsi alla postazione di partenza, biglietteria della Cilento in Volo, almeno 20 minuti prima dell'ora di volo. La Cilento in Volo fiornisce servizio navetta, incluso nel prezzo del biglietto, che riporta i clienti dalla stazione di arrivo (cioè dopo aver effettuato il volo) a quella di partenza. In alternativa è possibile rientrare attraverso “sentiero trekking” dove è possibile ammirare la “Cascata del Solofrone” (il sentierio trekking ha una difficoltà medio/alta, lungo 7,6 km e sono necessarie 4/5 ore per percorrerlo tutto). I voli singoli sono possibili per persone con le seguenti caratteristiche di peso ed altezza:Volo Singolo (altezza massima 205 cm e peso massimo 130 kg), volo doppio (altezza massima 205 cm, peso minimo 90 kg e massimo 190 kg) . I bambini dai 5 anni in poi potranno volare con i propri genitori o con gli istruttori con un nuovo tipo di imbrago, appositamente studiato per i bambini, che permetterà loro di provare l'emozione di volare con i propri genitori. Volo singolo 35 euro, secondo volo di giornata 20 euro. Volo singolo con GoPro 40 euro, volo in coppia 60 euro, volo in coppia con GoPro 75 euro, volo con istruttore 35 euro. E' possibile anche acquistare la foto del proprio volo, all'arrivo.

La foto che pubblichiamo è di Fabio Altobello