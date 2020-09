"Volver tornar a vivere": flamenco, Lis e teatro all'Arena del Mare

Conto alla rovescia per Volver tornar a vivere, il suggestivo spettacolo in programma il 30 settembre, presso l'Arena del Mare di Salerno, alle ore 21. Si tratta di un evento "unico" nel suo genere, realizzato dagli Spanish Harlem Scuola di Ballo in collaborazione con Vividarte.

Musica, flamenco, teatro e Lis (Lingua dei segni italiana), si fondono, il tutto interamente live, con brani e testi editi ed inediti, per una serata all'insegna della "condivisione". L'ingresso è gratuito e la prenotazione obbligatoria.