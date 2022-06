Burattini, pane, caciocavallo e musica: festa Vurricchio a Sala Consilina

Sabato 11 e domenica 12 giugno prenderà il via “Vurricchio” a Sala Consilina, la prima edizione della festa dei burattini nata dalla collaborazione tra l’associazione “Benvenuto Cellini” e “Teatrino Pellidò”. La festa si svolgerà in alcune piazze, vicoli e cortili del centro storico e vedrà protagonisti burattinai di tutta Italia con i propri spettacoli di burattini, rivolti ad un pubblico dai 4 ai 104 anni.

Il programma

L’arte, quella dei burattini, da sempre schietta, libera e popolare, si fonde con il sogno di chi vuol restituire identità e cuore al proprio centro storico, a propria volta teatro pregno di vita e di storia. Il primo spettacolo “Michelina la strega” a cura di Teatrino dello Sguardo (Modena) si terrà sabato 11 giugno alle ore 17.30 in piazzetta Gracchi a seguire alle ore 19.30 in via Grammatico, nello spazio antistante il Palazzo Boezio, andrà in scena il secondo spettacolo “Pulcinella molto mosso” di Enrico Francone (Bari). Prima dello spettacolo, il Paladino lounge Bar offrirà la merenda. Gli organizzatori invitano i partecipanti a portare con sé un bicchiere per ridurre i rifiuti. Domenica 12 giugno alle ore 17.30 sarà la volta di “Pulcinella” di Bruno Leone (Napoli) in piazzetta Gracchi e alle 19.30 “Cervelli di plastica” di Teatrino Pellidò in via Benvenuto Cellini (Sala Consilina). Dopo lo spettacolo, i golosi potranno degustare pane e caciocavallo ascoltando musica. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e la durata è di circa 45 minuti.