Assaggi gratis per tutti: si rinnova la tradizione pakistana per San Valentino da Waqas Kebab

Assaggi gratis per tutti, il giorno di San Valentino, da Waqas Kebab, sito sul lungomare Colombo di Salerno e in via Martiri d'Ungheria di Scafati.

"Come da tradizione pakistana dal 1800, il 14 febbraio, dalle 12 alle 18, assaggi gratis per tutti", annunciano dal locale che propone squisiti kebab di pollo, piatti vegeteriani, senza glutine e fritti tradizionali. Il Waqas Kebab, tra l'altro, è tra i locali aderenti a "Il Piatto Sospeso", l'iniziativa solidale promossa dalla cooperativa sociale Galahad in collaborazione con il Nucleo Comunale della Protezione Civile di Salerno e con il patrocinio del Comune.