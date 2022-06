Salerno, sulla spiaggia di Santa Teresa lo show acquatico "Water Fools"

Sabato 25 giugno lo specchio d'acqua della spiaggia di Santa Teresa sarà la location di "Water Fools - An Aquatic Phantasmagoria" show acquatico, pirotecnico e musicale creato dalla compagnia Ilotopie e promosso da Comune di Salerno e Campania Teatro Festival. Questa mattina la presentazione nella Sala del Gonfalone in Comune.

L'evento

Lo show comincerà alle 21.30 e lo si potrà ammirare dalla spiaggia di Santa Teresa, dalla Lungomare e da piazza della Libertà. Oltre cinquanta gli artisti ed i tecnici della compagnia francese che metterà in scena lo spettacolo. Uno show "ecosostenibile", come spiegato dagli organizzatori, che rispetterà l'ecosistema marino. "Sarà uno spettacolo di grande impatto e suggestione" ha spiegato la vice direttrice del Campania Teatro Festival, Nadia Baldi: "Siamo lieti che sia proprio Salerno a godere di questo show". "Il nostro waterfront - ha aggiunto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli - sarà una location perfetta per uno spettacolo così emozionante. La Regione Campania ed il presidente De Luca hanno voluto che si organizzasse qui per sancire ancora una volta il rapporto che la Salerno ha con il suo mare". A chiudere il cerchio l'assessore alle Attività Produttive, Alessandro Ferrara: "Fare conoscere la città di Salerno è un obiettivo primario per noi".