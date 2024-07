Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 12 al 14 luglio

Un week- ricco di appuntamenti e di occasioni di svago, nel salernitano. Dalle sagre agli eventi in programma dal 12 al 14 luglio 2024, non resta che l'imbarazzo della scelta per godere il fine settimana. Per iniziare a Pontecagnano Faiano torna #AFestopont. L'evento organizzato dalla Parocchia Maria Santissima Immacolata si terrà nel centro di Pontecangano dal 13 al 16 luglio. Ad aprire la festa ci penserà, il 13 luglio, la "Notte Bianca". QUI il programma completo