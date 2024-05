Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e provincia dal 17 al 19 maggio

Nostalgia 90 torna nel salernitano. L'appuntamento è per il 17 maggio a Nocera Superiore, in piazza Marco Polo, a partire dalle ore 21. Format ormai noto su scala nazionale, condurrà i presenti in un’esperienza indimenticabile, ricca di emozioni e divertimento, attraverso la musica e l’atmosfera degli anni ’90. TUTTE LE INFO