Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e provincia dal 24 al 26 maggio

Tanti gli appuntamenti nel salernitano per il fine settimana. A Pagani torna l'International Street Food. A Castel San Giorgio, invece, è tempo di "Birra in Villa". Tappa a Corbara per "Di food in Tour". Per gli amanti della lettura a Vietri sul Mare c'è la terza edizione della Fiera del Libro