Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e provincia dal 24 al 26 novembre

Tanti gli eventi in programma sul territorio salernitano per l'ultimo weekend di novembre. A Salerno si accendono le "Luci d'Artista". Per gli amanti del cibo da non perdere la Sagra del Fagiolo a Controne. Al Teatro Verdi il duo Lopez-Solenghi