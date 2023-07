Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e provincia dal 28 al 30 luglio

Imbarazzo della scelta per l'ultimo fine settimana di luglio. A Montecorvino Rovella torna Sagra del Fusillo Picentino e del Prosciutto, mentre a Trentinara è tempo di "Festa del Pane". Tanti anche i concerti in programma: a Sarno arrivano i The Kolors, a Salerno il grande cantautore Ron