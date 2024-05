Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e provincia dal 31 maggio al 2 giugno

Fine settimana ricco di eventi nel salernitano. A Salerno torna "Ogliara in Fiore". Per gli amanti del cibo da non perdere la Festa del Pescato di Paranza a Castellabate. La musica sarà protagonista del "Meeting del Mare" di Camerota e dell'Amet Fest alla Tenuta dei Normanni