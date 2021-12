Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e provincia dal 10 al 12 dicembre

Sarà il weekend dei golosi e dei sognatori, dei dolci natalizi offerti ai bambini insieme ai laboratori, al cinema a tema. Natale è nell'aria ed a Salerno e provincia non mancano concerti e rappresentazioni del presepe. Su il sipario: a teatro c'è Elena Sofia Ricci. Poi il borgo incantato e la tombola napoletana. Ecco i principali appuntamenti in programma nel capoluogo ed in provincia, da venerdì a domenica.