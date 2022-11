Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e provincia dall'11 al 13 novembre

Secondo weekend di novembre ricco di eventi. Per gli amanti del buon cibo c'è l'imbarazzo della scelta con la Sagra della Castagna di Acerno e San Martino e Castagne e Vino a Capitignano. Per gli appassionati di musica da non perdere i live di Biagio Antonacci e Generic Animal