Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e provincia dal 13 al 15 gennaio

Weekend ricco di appuntamenti. Per gli amanti del teatro c'è l'imbarazzo della scelta con "Natale in Casa Cupiello" al Teatro delle Arti e "Due is meglio che one "al Ridotto. A Battipaglia arriva Peppe Iodice. Per chi ama l'arte imperdibile "Klimt Virtual Experience"