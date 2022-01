Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e provincia dal 14 al 16 gennaio

Musica, cibo, giostre per i bambini, le mostre. Il Covid ha condizionato l'organizzazione di molti eventi e limitato, ad esempio, il cartellone degli spettacoli teatrali. Prevale la prudenza ma non manca la speranza di potersi comunque divertire in sobrietà e nel rispetto del distanziamento. Ecco i principali appuntamenti in programma da venerdì a domenica, a Salerno e provincia.