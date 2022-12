Speciale week-end, all'insegna del Natale: tutti gli eventi a Salerno e provincia dal 16 al 18 dicembre

Un week-end all'insegna della gioia e dello stupore del Natale, quello che attende i salernitani. Innumerevoli, le occasioni di svago dal 16 al 18 dicembre, infatti, nel nostro territorio. Per iniziare, per chi ama il presepe, imperdibile la mostra in corso presso la chiesa Nostra Signora di Lourdes di Matierno. Da ammirare, anche il presepe a grandezza naturale che sta animando il parco del Ciliego, a Baronissi, entusiasmando grandi e piccini. Da non perdere, neppure il presepe artistico della chiesa di S. Anna al Porto a Salerno, dove anche in questo fine settimana, dalle ore 18:30 alle 21:30, non mancheranno i mercatini natalizi. In corso, pure la 27esima edizione della “Mostra Internazionale d’Arte Presepiale”, evento organizzato dall’associazione Pro Loco di Giffoni Valle Piana. Molto apprezzata, la Mostra d'arte Presepiale città di Salerno dedicata al Papa Santo Giovanni Paolo II giunta alla XXVIII Edizione,presso il Salone Cral della Provincia di Salerno della Piantanova. L'evento rimarrà aperto al pubblico fino al 15 gennaio. A Campagna domenica 18 dicembre dalle ore 17 sarà visibile al pubblico il presepe monumentale realizzato dal presepista Gelsomino Iuorio presso la Chiesa della Beata Vergine del Carmelo. Nella rappresentazione dell’artista sono state raffigurate alcune scene tipiche del presepe napoletano del settecento, con una particolare attenzione nella cura dei dettagli e della raffigurazione scenica dell’epoca. Nei circa 10 mq di scenografia, trovano spazio la Natività ambientata tra le colonne di un tempio diroccato, il sogno di Benino nella sua capanna, la discesa dei mandriani con i loro animali, il mercato con i suoi venditori e la taverna luogo di ritrovo. Il presepe, composto da circa 70 pastori, 90 animali e circa 500 tra accessori e minuterie che arricchiscono ed impreziosiscono la composizione, può essere visitato dal 18 dicembre al 12 gennaio dalle ore 18 alle 20 e dal 13 gennaio 2023 al 17 gennaio 2023 dalle 18 alle 22.