Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e provincia dal 16 al 18 settembre

Ultimo weekend d'estate ricco di eventi. Per gli amanti del buon cibo appuntamento a Pioppi con la Sagra del Pesce ed a Castelcivita con la Sagra del fungo porcino. Per gli appassionati di musica da non perdere i live di Tullio de Piscopo e Tricarico