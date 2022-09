Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e provincia dal 2 al 4 settembre

Ricco il programma degli eventi nel fine settimana. A San Mauro Cilento appuntamento con "Settembre ai Fichi". Grande ritorno per "Gusta Minori" e per il "Sele d'Oro". Per gli amanti del teatro da non perdere gli spettacoli della rassegna estiva del Teatro Arbostella