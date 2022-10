Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e provincia dal 21 al 23 ottobre

Quarto weekend di ottobre ricco di eventi. Per gli amanti del buon cibo da non perdere le tante feste della castagna in giro per la provincia, a cominciare da quelle di Sicignano degli Alburni, Scala e Curti. A Felitto l'edizione autunnale della sagra del fusillo. Per chi vuole scoprire le bellezze del territorio doppia tappa con Cilento Travel Experience