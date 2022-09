Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e provincia dal 30 settembre al 2 ottobre

Secondo weekend d'autunno ricco di eventi. Per gli amanti del buon cibo "La notte degli angeli" di Pollica e la sagra della nocciola a Prepezzano. Per gli appassionati di musica da non perdere il live di Sfera Ebbasta. A Capaccio Paestum, invece, ultimi tre giorni per il Festival Internazionale delle Mongolfiere