Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e provincia dal 31 luglio al 2 agosto

Raduno dei golosi e trionfo del gusto in Cilento, teatro di tradizione nel cuore del centro storico di Salerno, spettacoli all'Arena del Mare, agricampeggio a Calvanico e notte in tenda all'Oasi Alento, laboratori per bambini, musica e divertimento, giochi. Ecco i principali appuntamenti in programma da venerdì a domenica.