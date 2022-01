Speciale weekend: tutti gli appuntamenti a Salerno e provincia dalla Befana a domenica

Il weekend della Befana porta via tutte le feste ma non la voglia di divertirsi in sicurezza, di recuperare la propria socialità, di godersi in spensieratezza e nel rispetto del distanziamento spettacoli e mostre, dolci e carezze. L'arrivo dei Re Magi, la solidarietà su due ruote, gli spettacoli teatrali, la mostra all'arsenale, il divertimento dei bambini. Ecco gli eventi in programma fino al 9 gennaio, a Salerno, e provincia.