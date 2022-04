Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e provincia dall'8 al 10 aprile

Primavera è nell'aria: la mostra della Minerva e l'open spring in provincia spalancheranno le porte su fiori, profumi, colori. Musica nei locali, risate a teatro, le prime rappresentazioni in preparazione alla Settimana Santa. Ecco gli eventi in programma da venerdì a domenica