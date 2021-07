Speciale weekend: gli eventi a Salerno e provincia dal 9 all'11 luglio

In alto i calici, la notte in tenda, il teatro itinerante, le repliche liriche, il basket in strada, favole e pic nic nel bosco. Dopo mesi di forzata attesa, ripartono gli eventi a Salerno e provincia

In alto i calici, la notte in tenda, il teatro itinerante, le repliche liriche, il basket in strada, favole e pic nic nel bosco. Dopo mesi di forzata attesa, ripartono gli eventi a Salerno ed in provincia. Vi proponiamo una selezione degli appuntamenti di maggiore rilievo, in programma da venerdì 9 a domenica 11 luglio.