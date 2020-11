Speciale weekend: tutti gli eventi (a rischio) in programma a Salerno e provincia

L'Italia è divisa in zone e colori, che classificano le fasce di rischio contagio. Il Dpcm ha fatto scattare restrizioni in vigore per teatri, cinema, estese anche ai musei. Sono in costante riflessione anche gli organizzatori di eventi all'aperto: li presentano coniugando sempre natura e relax, sicurezza e distanziamento. Non possono esimersi, però, dall'inserire postille. Una su tutte: "Evento confermato, a patto che si resti in fascia gialla. Da aggiornare, se c'è inserimento della Campania in fascia arancione". In provincia di Salerno, il calendario di molti eventi è stato rimodulato in ossequio alle limitazioni. Prevale la prudenza: molti appuntamenti sono stati posticipati, per non correre rischi e per consentire al pubblico di fruirne in pienezza, quando sarà possibile.